Зеленський: РФ свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись «слабкою позицією» МАГАТЕ

Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, «слабкою позицією» МАГАТЕ і його директора Рафаеля Ґроссі, а також «розпорошеністю глобальної уваги», заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи знеструмлення на Чорнобильській АЕС, що сталося 1 жовтня через російський удар по Київщині.

«Через сьогоднішній російський удар по одній із наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції. Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року і радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, російські військові «не могли не знати», що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

«І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше ніж 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських «Шахедів». Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта», – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції, що розпочався через російські обстріли в районі АЕС.

«І росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію і дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах», – вказав президент.

За його словами, щоб виправити ситуацію, «потрібне сильне реагування і відповідний тиск на Росію».

«Слабкі й половинчасті рішення не спрацюють. Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС і ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів і ракет. Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни «Групи семи» і «Групи двадцяти» реально діяли заради миру й безпеки на сто відсотків можливого», – заявив Зеленський.

У МАГАТЕ на критику президента України поки не реагували. Раніше там прокоментували блекаут на ЧАЕС, зазначивши, що Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС, який залишився без електропостачання після стрибків напруги, спричинених російськими ударами на Київщині, отримує енергію з генераторів.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики України заявило про блекаут на Чорнобильській атомній електростанції через російський обстріл Київщини.

«Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання. Про те, чи є радіоактивна загроза через вимкнення, в міністерстві не вказували.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев раніше повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Також місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

На початку цього року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.