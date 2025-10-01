У МАГАТЕ відреагували на знеструмлення на ЧАЕС після російського обстрілу

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС, який залишився без електропостачання після стрибків напруги, спричинених російськими ударами на Київщині, отримує енергію з генераторів.

«Сьогодні на Чорнобильській АЕС були коливання в електропостачанні після втрати зв’язку з її підстанцією 330 кВ у Славутичі. Об’єкт швидко переключився на запасні лінії, і електропостачання було відновлене, за винятком Нового безпечного конфайнменту, який закриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Зараз конфайнменту постачають електроенергією два аварійні дизельні генератори», – йдеться в повідомленні МАГАТЕ у соцмережі X.

Всі інші об’єкти залишаються під напругою, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики України заявило про блекаут на Чорнобильській атомній електростанції через російський обстріл Київщини.

«Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання. Про те, чи є радіоактивна загроза через вимкнення, в міністерстві не вказували.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев раніше повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Також місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

На початку цього року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.