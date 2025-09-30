Зеленський повідомив про розмову з генсекретарем ООН, говорили про повернення дітей і ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив 30 вересня, що провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем, під час якої, зокрема, йшлося про повернення в Україну викрадених Росією дітей, а також про Запорізьку АЕС, окуповану російськими військами.

«Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку», – написав Зеленський у телеграмі.

«Обговорили також ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування», – додав він.

За словами Зеленського, під час розмови з Ґутеррішем говорили також про ситуацію в Секторі Гази й мирну ініціативу президента США Дональда Трампа. «Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали», – зазначив президент.

23 вересня на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку Зеленський заявив, що депортовані Росією з України діти є жертвами «подвійного злочину»: «Спершу (Росія – ред.) їх викрала й депортувала, а зараз намагається вкрасти все, що вони мають всередині: їхню культуру, характер, їхні зв’язки з сім’ями та ідентичність».

Зеленський назвав справедливим і символічним, що перше обвинувачення, за яким Міжнародний кримінальний суд видав ордер щодо президента РФ Володимира Путіна, стосувалося злочинів проти дітей.

За його словами, завдяки ініціативі Bring Kids Back UA і пітримці партнерів 1 625 українських дітей вже вдалося повернути до України.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.