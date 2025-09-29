Шість діб блекауту на ЗАЕС: Держатомрегулювання попереджає про ризик розвитку аварійної ситуації

Голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков заявляє, що відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми, яка вже рекордні шість діб залишається без зв’язку з нею, має великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

«Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередачі та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм», – заявив Коріков у фейсбуці.

За його словами, наразі точно невідомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС, і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки – передусім йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, яке перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки.

«Якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн», – додав Коріков.

«Енергоатом» заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – 23 вересня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Представники МАГАТЕ на ЗАЕС підтвердили, що аварійні дизельні генератори почали працювати для забезпечення станції електроенергією.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



