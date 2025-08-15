«Це перший крок». Наскільки ефективні санкції України проти «Росатому» та компаній в окупації

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня затвердив санкції проти компаній, які повʼязані з корпорацією «Росатом» та енергетичним сектором Росії. А перед цим – 3 серпня Зеленський затвердив обмеження проти підприємств на окупованих територіях України, які перереєстровані за російськими законами.

Що відомо про організації, які зʼявилися у санкційних списках та чи матимуть обмеження реальний ефект, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Серед низки підприємств зі структури «Росатому», проти яких Зеленський запровадив санкції, зареєстрована у Нідерландах компанія Uranium One Holding N.V, яка володіє урановими шахтами, кіпрська фірма Rosatom Finance Ltd та російський виробник турбін для атомних криголамів «Кіров-Енергомаш».

Уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк нагадує: це далеко не перший санкційний пакет, до якого потрапляє «Росатом» та його керівники.

Обґрунтовували важливість «Росатому» для російської економіки, для російського ВПК

«Історія сягає осені 2022 року, коли Міжнародна санкційна група запропонувала санкції проти «Росатому». Це був цілий окремий документ від групи, де обґрунтовували важливість «Росатому» для російської економіки, для російського ВПК. Змальовували коротко інфраструктуру або афілійовані компанії «Росатому» по всьому світу, проєкти, і закликали до застосування санкцій. З того часу, вже і тоді були застосовані деякі санкції Україною проти, зокрема, Ліхачова (керівник «Росатому»), СЕО компанії. Були з того часу застосовані санкції до окремих осіб, і фізичних, і юридичних з холдингу «Росатому» Великою Британією, США, ЄС, зокрема, проти того ж Ліхачова, проти низки інституцій науково-дослідних», – розповів він «Новинам Приазовʼя».

«Сигнал та нагадування»

Саме «Росатом» із жовтня 2022 року керує окупованою Запорізькою атомною електростанцією. У вересні 2023 року правозахисна організація Truth Hounds випустила доповідь про те, що російська корпорація причетна до катувань українських працівників на ЗАЕС.

Проте деякі західні країни досі залежні від «Росатому», пояснює експерт громадської організації «Рада економічної безпеки України» Роман Стеблівський. Ця структура допомагала розробляти санкційний пакет.

Україна вважає, що «Росатом» небезпечний, і в України є дані про це

«В Угорщині, наприклад, є будівельні проєкти за участі «Росатому». Тому Європейський Союз політично не готовий відмовитися від «Росатому», хоча про це багато говорять і є зокрема альтернативи – різні американські компанії, які можуть бути використані замість «Росатому».

У контексті України, санкції проти таких російських кампаній часто виступають саме сигналом і нагадуванням про те, що щось відбувається, є якісь особи, яких Україна вважає загрозою для себе і для своїх партнерів. Такі кроки важливі. Україна вважає, що «Росатом» небезпечний, і в України є дані про це. Бо ж санкції запроваджуються на основі даних, якими Україна ділиться зі своїми партнерами. Щоб навіть, якщо вони поки що не готові відмовлятися від «Росатому», принаймні вони будуть проінформовані, що є певні дані про те, що, наприклад, «Росатом» бере участь в постачанні компонентів для російського військово-промислового комплексу», – пояснив він.

Уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк підтверджує, що українські обмеження – це насамперед сигнал партнерам.

«Ми вважаємо, що Європа не повинна бути залежною від російських енергоносіїв, від російської уранової технології, атомної енергетики. Ми ідентифікували відповідні структури «Росатому» в країнах Євросоюзу і пропонуємо розглянути можливість Європейському Союзу повторити ці санкції або прийняти будь-які інші рішення, які дозволять їм припинити співпрацю з «Росатомом». Тому ми прийняли такий пакет і сподіваємось на хоча б часткову його синхронізацію партнерами», – зазначив він.

«Використовують копалини для війни»

З початку серпня Володимир Зеленський підписав вже 5 указів, які стосуються санкцій. У пакеті, затвердженому 3 серпня, опинилися 12 компаній на окупованій території України, які зараз зареєстровані за російськими законами. Три з них – з Запорізької області, а одна – з Херсонщини.

Зокрема, в списках зʼявився захоплений Запорізький залізорудний комбінат, який Росія зареєструвала як Дніпрорудненський залізорудний комбінат. До окупації підприємство входило до інвестиційної групи SCM Ріната Ахметова.

Також під обмеження потрапила компанія «Реалє Інженеринг Інвест» з Бердянська та «Стройтєхнадзор» з Мелітополя. Вони працюють на Токмацькому родовищі марганцевих руд, пояснює колишній очільник управління з питань внутрішньої політики Запорізької облдержадміністрації Олександр Зубченко.

Він зазначив, що Запорізька область дуже багата корисними копалинами і до повномасштабного вторгнення на території регіону нараховувалось 166 різних копалин, але лише частин із них мала промислову розробку.

Поклади марганцевих руд одні з найкращих у світі

«Розробки марганцевих копалин були сумною історією в Україні, оскільки ані держава, ані численні інвестори не змогли довести до пуття дуже-дуже якісні поклади марганцевих руд, одні з найкращих у світі.

Росія – держава тоталітарна, там немає жодних процедур, жодних законів, тому у них це все дуже просто. Військові виставляють периметр, паркан з колючим дротом, заганяється екскаватор, і так вони карʼєрним способом абсолютно дико, абсолютно варварськи, піднімаючи небезпечний для здоров'я і життя людей пил, розробляють, зокрема, Токмацьке родовище марганцевих руд», – каже він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Олександр Зубченко також розповів «Новинам Приазовʼя», навіщо окупантам потрібні марганцеві родовища.

Туди масово завозять жителів Таджикистану, Узбекистану та віддалених районів Росії

«Це сировина, яка використовується у виробництві броні для танків, БТРів та іншої військової техніки. Тобто це діяльність, яка безпосередньо повʼязана з російською агресією. Я так розумію, що так зване ТОВ «Стройтехнадзор» з Мелітополя, яке раніше працювало і було зареєстроване у Москві, відповідає за постачання робочої сили для цього незаконного об'єкта. Місцеві жителі працювати на ньому не хочуть. Вони туди масово завозять жителів Таджикистану, Узбекистану та віддалених районів Росії.

А друга структура відповідає безпосередньо за транспортування, вивезення цієї марганцевої руди до найближчих залізничних станцій або взагалі по-дикому, варварським способом, і також з великою шкодою для довкілля – КАМАЗами безпосередньо в Росію на якісь природні підприємства, до кінцевого споживача», – зазначив він.

Ефективність українських санкцій

У червні 2025 року Головне управління розвідки завдало удару по залізничній інфраструктурі біля окупованого міста Молочанськ Запорізької області та знищило потяг із пальним. За словами Зубченка, ця атака ускладнила не тільки військову логістику російської армії, але й розграбування марганцевого родовища.

Також у санкційному списку є фірма під назвою «Козача артіль «Таврида-Херсон» з окупованого Скадовського району. Основним видом діяльності підприємства є розробка гравійних і піщаних карʼєрів.

На компанії поширюються такі обмеження, як блокування активів, повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій. Зубченко пояснює ефективність українських санкцій проти цих підприємств.

Це серйозно ускладнить їм роботи у світі

«Це дозволить блокувати вихід їхньої продукції або похідних із неї на міжнародні ринки. Це, звісно, теоретично, тому що, на жаль, є дуже багато механізмів їхнього обходу, але легально експортувати свою продукцію під брендом цих структур у цивілізовані країни вони не зможуть. Також не зможуть ввести відповідні торговельні економічні операції через банки західних країн. Тобто це серйозно ускладнить їм роботи у світі.

Але, на жаль, для них є ринок Росії, є ринок союзників Росії, а також країни, які не дотримуються санкційної політики. Втім, наша влада робить все, аби максимально їм ускладнити життя хоча б у цивілізованому світі», – зауважив він.

«Це перший крок»

Зараз українські держоргани перевіряють інші компанії та незабаром теж можуть накласти на них обмеження, анонсує уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк.

«Цікаво, що протягом останніх декількох місяців був доволі предметний інтерес від окремих іноземних ЗМІ на цю тему. Чому? Тому що частина економічних активностей на окупованих територіях має ознаки пов'язаності з китайськими компаніями.

Ми поки що бачимо ознаки такого, але не можемо це стовідсотково підтвердити. Тому я б сказав, що цей санкційний пакет проти, як ми називаємо, «викрадачів активів», це може бути лише першим кроком. Можливо, будуть наступні кроки, якщо нам вдасться встановити належні для того підстави», – додав він.