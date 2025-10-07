Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було понад 190 боїв, війська РФ активно штурмують на трьох напрямках

Найбільше війська РФ на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 59 атак агресора

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Також здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе.

Найбільше війська РФ на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

Також інтенсивні бої відбуваються на Торецькому та Новопавлівському напрямках, де було 23 та 22 атаки відповідно.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

Дещо зменшили свою активність сили РФ на Південно-Слобожанському напрямку, де відбулося 19 боєзіткнень. Попередньої доби був 31 бій.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

