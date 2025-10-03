Доступність посилання

Донбас

«З наскоку» не вийшло: армія РФ йде на Слов'янськ і Краматорськ з іншого боку?

Спалений автомобіль та антидронові сітки над дорогою поблизу Добропілля, Донецька область, 10 серпня 2025 року
Спалений автомобіль та антидронові сітки над дорогою поблизу Добропілля, Донецька область, 10 серпня 2025 року

Російська армія просунулася біля села Шандриголове на Лиманському напрямку – про це вранці 3 жовтня повідомив проєкт DeepState. Для цього загарбникам довелося навіть форсувати невелику річку Нетріус, на одному з берегів якої лежить це село.

Звідси агресору залишається близько 5 кілометрів до села Ярова, яке розташоване неподалік від берега головної річки Донбасу Сіверського Дінця, і близько 10 кілометрів до Святогірська, який розділений цією річкою.

Звідси армія РФ може піти на Лиман – місто майже за 6 кілометрів на південь від цього нового виступу. Лиман може стати для агресора плацдармом для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі, хоча для цього йому доведеться якимось чином форсувати той самий широкий і повноводний Сіверський Донець.

Вранці 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 13 атак російської армії на цьому напрямку – це небагато. Однак періодично відомство фіксує тут понад 20 штурмів, і фронт тут більш рухливий, ніж навколо того ж Покровська.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

