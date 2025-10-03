«З наскоку» не вийшло: армія РФ йде на Слов'янськ і Краматорськ з іншого боку?

Російська армія просунулася біля села Шандриголове на Лиманському напрямку – про це вранці 3 жовтня повідомив проєкт DeepState. Для цього загарбникам довелося навіть форсувати невелику річку Нетріус, на одному з берегів якої лежить це село.

Звідси агресору залишається близько 5 кілометрів до села Ярова, яке розташоване неподалік від берега головної річки Донбасу Сіверського Дінця, і близько 10 кілометрів до Святогірська, який розділений цією річкою.

Звідси армія РФ може піти на Лиман – місто майже за 6 кілометрів на південь від цього нового виступу. Лиман може стати для агресора плацдармом для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі, хоча для цього йому доведеться якимось чином форсувати той самий широкий і повноводний Сіверський Донець.

Вранці 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 13 атак російської армії на цьому напрямку – це небагато. Однак періодично відомство фіксує тут понад 20 штурмів, і фронт тут більш рухливий, ніж навколо того ж Покровська.

