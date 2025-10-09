Зеленський: РФ намагається захопити Покровськ «за будь-яку ціну» через втрати на Добропільському напрямку

Контрнаступ Збройних сил України на Добропільському напрямку влітку зірвав плани Росії захопити весь Донбас до листопада, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спілкування з медіа, які цитують його 9 жовтня.

Зеленський назвав Добропільську операцію дуже складною, але вчасною і успішною.

«Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз рускім поставлено завдання взяти Покровськ терміново – за будь-яку ціну. Це те, що ми розуміємо по перехватах, по інших даних. Цими днями руські втрачають понад 100 своїх на добу, доходить до 200», – цитує президента агентство «Укрінформ».

За словами Зеленського, контрнаступ під Добропіллям зірвав плани, які Росія озвучувала американській стороні. Відтак Вашингтон, на його думку, більше не довіряє заявам Кремля.

«Трамп розуміє, що все, що Путін йому «продавав» на Алясці як начебто російські воєнні можливості, не працює насправді. Значить він йому спробував продати «неякісні товари». Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть», – передає з його слів «Інтерфакс».

За оцінкою голови держави, ЗСУ відчувають дефіцит у безпілотниках – російські війська мають перевагу в дронах на оптоволокні, і Україна нарощує спроможності в цьому напрямку.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



