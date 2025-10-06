Російська «опта» вже у Краматорську. Що це означає для оборони «ланцюга фортець» Донбасу

Увечері 5 жовтня російський FPV-дрон на оптоволокні уперше вдарив по Краматорську: обійшлося без потерпілих, проте вибух пошкодив легкову автівку. Зважаючи на особливості цього типу БпЛА (поки що їх не виявляють детектори дронів, на них не впливають засоби РЕБ), Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) проаналізували, звідки могли запустити дрон та як можна захиститися від подібних атак.

На відео, що розповсюдилося соцмережами, – відоме місце у одному зі спальних районів Краматорська Донецької області з багатоповерховою забудовою.

У кадрі машина з потрощеною передньою частиною.

«Мужики! Парковка біля… Щойно відпрацювала оптика по машині», – повідомив голос за кадром.

На місці удару Донбас Реалії знаходять чималу кількість переплутаного оптоволокна і кілька двигунів FPV-дрона.

Згодом міська влада підтвердила, що «о 17.15 Краматорськ зазнав другого удару за добу – FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих поки не надходила».

Перший удар, про який йшлося у повідомленні, – це атака БпЛА літакового типу «Молнія».

Через декілька годин після атаки на одному з російських пропагандистських телеграм-каналів опублікували відео з камери дрона. Його назвали так: «Російська оптика в центрі Краматорська!»

Звідки прилетіло

Виходячи з відео руху дрона уздовж вулиці та свідчень очевидців атаки, проводимо пряму лінію на південний схід від Краматорська. Ця приблизна траєкторія польоту оптоволоконного дрона чітко впирається у виступ лінії бойового зіткнення біля села Маркове. Це село розташоване за 6 км на північ від Часового Яру.

Від «червоної зони» на мапі проєкту DeepState до місця атаки у Краматорську – трохи менше за 18 км навпрямки. Додамо до цього кілька кілометрів за лінію бойового зіткнення.

Така відстань цілком прийнятна для дронів на оптоволокні, тобто ця атака не означає якогось аномального збільшення дальності FPV. До прикладу, влітку 2025 року військові РФ хвалилися російським пропагандистам, що мають котушки з довжиною жилки у 30 км, проте середня дальність польоту для ураження цілей – до 13,5 км.

6 жовтня російські пропагандисти повідомили про модернізацію оптоволоконного дрона КВН: його дальність нібито збільшилася до 25 км. Крім цього, вони намагаються зробити «Молнію» на 30-40-кілометровій котушці, а також начебто тестують оптоволоконні ретранслятори для збільшення дальності.

Як FPV поступово дістаються до Слов’янсько-Краматорської агломерації

До 5 жовтня офіційно не повідомляли про атаки оптоволоконних дронів у Краматорську.

Натомість 11 вересня у соцмережах розповсюдили відео удару, імовірно, FPV-дрона на радіокеруванні, по одному зі жвавих перехресть у Краматорську. За інформацією джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, цей дрон доправив до міста БпЛА-матка (дрон літакового типу, що несе на собі кілька звичайних FPV).

А 12 вересня міська влада повідомила про удар FPV-дрона по автомобілю одного зі комунальних підприємств.

Наслідки: за прикладом Добропілля?

Один удар і один пошкоджений автомобіль ніяк не змінять безпекову ситуацію на лінії бойового зіткнення чи безпосередньо у Краматорську, але це демонструє тенденцію.

Проте, по-перше, війська РФ продемонстрували досяжність і вразливість адміністративного центру Донеччини для оптоволокна.

По-друге, якщо удари різними типами FPV масштабують, можна говорити про загрозу для цивільної і військової логістики задля створення передумов для майбутнього наступу за прикладом Добропілля.

Що відбулося у Добропіллі:

Спочатку російські війська взяли під контроль дронів, зокрема, траси «Добропілля – Краматорськ» і «Добропілля – Покровськ»;

Від початку липня значно посилили удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі самого Добропілля.

Ці події, у тому числі, створили для армії РФ передумови для просування на початку серпня на близько 11 км углиб української оборони на схід від Добропілля.

Як захиститися

Дрони на оптоволокні не піддаються впливу засобів РЕБ. Тому першим очевидним засобом захисту вулиць є антидронова сітка.

А ще необхідно створити, навчити та озброїти мобільні групи протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад, запропонував в ефірі Радіо Донбас Реалії Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ у 2006-2010 рр.

«Необхідно вирішувати питання… і з дронами-винищувачами, і по формуванню мобільних груп на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ – ред.), тому що централізовано влада не справляється з цим завданням. Необхідно це вирішувати адміністраціям міст, областей зі структурами Сил оборони», – сказав Романенко.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.