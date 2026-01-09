У Швейцарії затриманий співвласник бару, де під час пожежі загинули 40 людей

У Швейцарії затриманий співвласник бару Le Constellation, в якому через пожежу в новорічну ніч загинули 40 людей, ще понад 100 постраждали. Як повідомляє швейцарська газета 24 heures, Жака Моретті ув’язнили на вимогу прокуратури через можливу загрозу втечі. Цей захід має бути підтверджений судом упродовж 48 годин.

На рішення прокуратури вплинуло громадянство Жака Моретті – він є громадянином Франції, яка, як зазначає 24 heures, не видає своїх громадян іншим країнам. Також серед причин рішення є часті переїзди Жака Моретті – він працював на Корсиці, у Верхній Савойї та Швейцарії. Виходячи з цих даних, прокурорка вирішила, що затримання Моретті виправдане.

Як пише Sky News, друга власниця бару Джесіка Моретті може залишатися на волі під судовим наглядом.

Власників бару підозрюють у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень із необережності.

Раніше стало відомо, що Le Constellation востаннє проходив повноцінну перевірку безпеки в 2019 році. Мер гірськолижного курорту Кран-Монтана Ніколя Феро заявив, що у нього немає відповіді на запитання, чому бар не проходив щорічну перевірку, але зазначив, що група з п’яти співробітників служби безпеки відповідає за перевірку більш як 10 тисяч будівель.

За даними прокуратури, пожежа, ймовірно, розпочалася через бенгальські вогні, іскри від яких потрапили на стелю, вкриту акустичним поролоном. Феро заявив, що під час останньої перевірки поролон був визнаний прийнятним.