Пожежа у швейцарському барі: серед загиблих є підлітки

Серед загиблих внаслідок пожежі в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, що сталася новорічної ночі, є підлітки.

Поліція 4 січня повідомила про упізнання тіл ще 16 загиблих – серед них громадяни Швейцарії, Італії, Франції, Туреччини і Румунії. Серед упізнаних у неділю – 10 підлітків віком від 16 до 18 років.

Загалом встановлені особи 24 людей, які загинули внаслідок пожежі. Наймолодшою на даний момент є 14-річна громадянка Швейцарії, серед загиблих також були дві 15-річні дівчинки.

Робота з ідентифікації тіл продовжується.

Напередодні прокуратура повідомила про розслідування щодо двох власників бару – їх підозрюють, зокрема, у ненавмисному вбивстві й заподіянні тілесних ушкоджень з необережності.

Внаслідок пожежі в барі Le Constellation загинули 40 людей, ще близько 119 зазнали поранень, у тому числі серйозних опіків.

У прокуратурі раніше заявляли, що причиною займання могла стати піротехніка.

Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.