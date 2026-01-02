Пожежу в швейцарському барі, ймовірно, спричинили бенгальські вогні – прокуратура

Пожежа в барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана в швейцарському кантоні Вале, внаслідок якої під час святкування Нового року загинули 40 людей і понад сто зазнали поранень, ймовірно, була спричинена бенгальськими вогнями, розміщеними на пляшках шампанського, повідомила 2 січня місцева прокуратура.

Прокурорка Вале Беатріс Піллу заявила, що слідчі дійшли такого висновку після оцінки відео, опитування кількох свідків й отримання перших доказів.

«Все вказує на те, що пожежа почалася через бенгальські вогні... які були прикріплені до пляшок шампанського й опинилися занадто близько до стелі», – сказала Піллу на пресконференції.

Вона додала, що слідчі розглядають кілька гіпотез, і жоден сценарій не виключають. При цьому раніше слідчі вже заявили, що ознак тероризму чи навмисного підпалу немає.

Раніше про те, що причиною пожежі могла стати піротехніка, повідомляли ЗМІ, зокрема Rhône FM і Blick. Про те, що через бенгальські вогні спалахнула стеля бару, свідчать і відео моменту початку пожежі, зазначає Reuters. Один зі співрозмовників агентства розповів, що полум’я поширилося дуже швидко.

Очевидці повідомляли, що люди в паніці намагалися вибратися з підвального нічного клубу вузькими сходами і через невеликий дверний отвір. Дехто розбивав вікна. Слідчі заявили, що перевірять дотримання протоколів пожежної безпеки. Максимальна місткість бару складала близько 300 осіб.

Кран-Монтана – місто в Альпах, відоме не тільки як популярне місце для лижників, але і для шанувальників гольфу. Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.

Голова служби безпеки кантону Вале Стефан Ганзер говорив, що серед жертв є громадяни інших країн. Багато хто з постраждалих – підлітки й молоді люди від 20 до 29 років.

У Швейцарії оголошена п’ятиденна жалоба за жертвами пожежі.