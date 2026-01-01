Влада: близько 40 людей загинули, 115 – поранені через пожежу в барі гірськолижного курорту в Швейцарії

Близько 40 людей загинули і 115 – зазнали поранення внаслідок пожежі в переповненому барі під час новорічної вечірки на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, повідомила влада.

Командир поліції кантону Вале на південному заході Швейцарії, де сталася трагедія, Фредерік Гіслер повідомив, що більшість із постраждалих – має тяжкі поранення. Він додав, що серед жертв, ймовірно, є іноземні громадяни.

Президент Швейцарії Гі Пармелен назвав те, що сталося, «однією з найгірших трагедій» у країні, й додав, що більшість загиблих – молоді люди.

Причина пожежі залишається незрозумілою, але влада заявила, що вона, ймовірно, була нещасним випадком.

Попередні повідомлення свідчили про те, що пожежу міг спричинити вибух. Проте, за останніми даними правоохоронців, «початкове розслідування показує, що вибух насправді був наслідком пожежі».

«Існує кілька гіпотез, але наша основна теорія полягає в тому, що вся кімната загорілася, що призвело до вибуху», – сказала прокурорка Вале Беатріс Піллу. Вона також відкинула припущення про те, що пожежа могла бути наслідком нападу.