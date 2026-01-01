Швейцарія: на гірськолижному курорті стався вибух, є загиблі й поранені

У барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана в кантоні Вале 1 січня стався вибух, повідомляють місцеві медіа.

Поліція кантону повідомила, що «серйозний інцидент» стався 1 січня близько 1:30 ночі в переповненому барі, де було понад 100 людей.

«Кілька людей загинули, ще кілька зазнали поранень», – заявила пресслужба поліції без уточнення кількості загиблих.

Згодом газета Le Nouvelliste і радіостанція Rhône FM, а також агентство Reuters повідомили про «приблизно 40 загиблих» і щонайменше 100 поранених, а також про те, що багато поранених мають важкі опіки, а місцеві лікарні «переповнені».





Британський канал Sky News із посиланням на поліцію повідомив, що загинули 10 людей. За даними голови служби безпеки Валі Стефана Ганзера, серед жертв є іноземні громадяни.

Українське Міністерство закордонних справ наразі не повідомляло, чи є серед постраждалих громадяни України. Голова відомства Андрій Сибіга висловив співчуття Швейцарії через «трагічний інцидент, що забрав десятки життів».

Лікарні у західній Швейцарії через завантаженість постраждалими від вибуху попросили місцевих жителів та туристів «утриматися від ризикованих дій 1 січня».

Точна причина вибуху наразі невідома. За повідомленнями Rhône FM та Blick, причиною займання могла стати піротехніка.

Наразі територія курорту повністю оточена, над Кран-Монтаною встановлено безпольотну зону.



