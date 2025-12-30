ФБК знайшов «новий палац Путіна» в окупованому Криму

Фонд боротьби з корупцією, створений російським опозиційним політиком Олексієм Навальним, стверджує, що знайшов на півдні окупованого Криму новий палац, який побудували російському президенту Володимиру Путіну. Про це йдеться у розслідуванні, яке ФБК опублікує 30 грудня.

«Цей секретний об’єкт нерухомості дивом уникнув уваги громадськості, але ми його знайшли, довели, що це Путіна, а сьогодні ще й покажемо, як це місце виглядає всередині», – йдеться в матеріалі ФБК.

У розслідуванні стверджується, що «палац» звели на місці, де спочатку будувалася розкішна літня резиденція для Віктора Януковича – колишнього президента України, який у 2014 році втік до Росії.



У 2015 році російський окупаційний суд визнав будівництво резиденції незаконним, а Сергій Меняйло, який тоді обіймав тоді посаду губернатора Севастополя, оголосив, що дачу Януковича віддадуть у державну власність.

На мисі Айя після цього «почали відбуватися загадкові речі», пише ФБК. «Роки йшли, але путівки до нового санаторію продавати так і не почали. А про те, що відбувається у цих чудових місцях дізнатися було все складніше та складніше», – йдеться у розслідуванні. Як стверджують його автори, насправді нерухомість у красивому місці, біля обриву скелі на мисі Айя, опинилася у володінні друзів Володимира Путіна – олігархів Ковальчуків.

ФБК також заявляє, що «палац» на мисі Айя записаний на фірму «Берег», власником якої є фірма «Голден Гейт», чиї власники засекречені. Інтереси компанії в податковій репрезентують ті ж юристи, які за довіреністю керували АТ «Біном», що є власником ТОВ «Комплекс», яке володіє «палацом Путіна» в Геленджику.

Соратники Навального стверджують, що у них є фотографії, а також детальні архітектурні плани кримського «палацу Путіна». На «житловому» поверсі головної будівлі комплексу вони знайшли гігантську вітальню на 233 квадратні метри з мармуровим каміном, обіднім столом на 20 людей та роялем. На тому ж поверсі, як стверджується, розташовані дві спальні площею 154 та 138 квадратних метрів, у більш просторій поряд з меблями та іншими предметами інтер’єру встановлений «опромінювач-рециркулятор повітря», який використовують для знезараження повітря у медзакладах. Такі ж апарати встановлені принаймні в одному з робочих кабінетів Путіна та у його квартирі у Кремлі, йдеться у тексті.

«Дача Януковича – це халупа, хатинка, порівняно з тим, що збудували на мисі Айя зараз», стверджує ФБК.

У будівлі площею понад 9 000 квадратних метрів, за даними розслідувачів, розташована, у тому числі, «домашня клініка» – «кабінет лікаря загальної практики» з апаратом УЗД, стіл для огляду та масажу, багато обладнання для дослідження аналізів, електрокардіограф, апарат для фізіотерапії та інше. Крім цього, в «палаці» є операційна, кріокамера та спа. Також на території комплексу збудували будинок для гостей із чотирма спальнями.

Будівництво, відповідно до фінансової звітності, що опинилася у розпорядженні ФБК, обійшлося приблизно в 10 млрд рублів.

Офіційних коментарів на розслідування не було.

Створений опозиціонером Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією і штаби Навального, який помер у колонії в лютому 2024 року, визнані в Росії екстремістськими організаціями.

У січні 2021 року «Фонд боротьби з корупцією» російського опозиційного політика Олексія Навального оприлюднив розслідування про «палац Путіна» під Геленджиком.

У матеріалі йдеться про те, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість – близько мільярда доларів. На території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст, тунель для спуску з палацу до моря. Повідомляється, що на території і нині тривають будівельні та ремонтні роботи. За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди «жертвували» гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Путін відповів на питання про палац, спілкуючись зі студентами. Він сказав, що нерухомість не належить ні йому самому, ні його «близьким родичам», назвавши розслідування ФБК «компіляцією», але так і не назвавши власників об’єкта.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має права озвучувати, кому належить палац, зазначивши лише, що це «якісь підприємці».