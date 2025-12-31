LRT: Литва оновлює стратегію національної безпеки з урахуванням загрози Росії

Литва оновлює стратегію національної безпеки, повідомляє суспільний мовник країни LRT із посиланням на посадовців.

Документ застерігає, що країна має справу з екзистенційною загрозою, а Росія може бути спроможна на війну проти НАТО ще до кінця цього десятиліття.

У переглянутій стратегії зазначено, що безпекова ситуація в Литві різко погіршилася. Основними опорами оборони країни названі її військова та суспільна стійкість і союзники. Посадовці, яких цитує LRT, вважають, що це підкреслює необхідність підготовки держави та суспільства до оборони під час війни.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну чотири роки тому підтвердило оцінки попередньої стратегії безпеки Литви, затвердженою за два місяці до вторгнення, сказав віцеміністр оборони Кароліс Алекса. За його словами, війна проти Україні лише підкреслила висновки стратегії.





Оновлена стратегія відрізняється тим, що чітко визначає екзистенційну загрозу для держави. Алекса заявив, що оцінка відображає постійну готовність Росії використовувати військову силу та її здатність відновлювати бойові можливості, попри війну в Україні.

«Заглядаючи вперед до 2030 року, ймовірність військового конфлікту може зрости», – сказав він.

Лауринас Кащюнас, член Комітету парламенту з національної безпеки та оборони та колишній міністр оборони, сказав, що деякі західні експерти та аналітики розвідки вважають – Росія може бути готова ще раніше, зазначаючи, що Москва вже накопичує військову техніку.

Стратегія наголошує на збройній обороні, створенні військової дивізії та зміцненні національної стійкості, а також підкреслює важливість союзницького стримування, зокрема, присутності американських військ у регіоні.

За словами Алекси, стратегія чітко визначає військову присутність США як фундаментального наріжного каменя безпеки Литви. Водночас Вашингтон закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, вказуючи на наміри скоротити свою військову присутність на континенті.

В оновленій стратегії зазначено, що витрати на оборону повинні сягати від 5% до 6% ВВП. Очікується, що оборонний бюджет Литви наступного року перевищить 5%.

Член Комітету парламенту з питань національної безпеки та оборони та колишній міністр оборони Лауринас Кащюнас вважає, що поточні рівні фінансування дозволяють досягти цієї мети за умови ефективного витрачання коштів.

Переглянуту стратегію національної безпеки розгляне Державна рада оборони, а потім має схвалити парламент.

