Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем – командування

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі 25 грудня. Є

За повідомленням військових, розвідувальний літальний апарат, який був поблизу повітряного простору країни, перехопили над Балтійським морем вранці в четвер.

Як повідомляє командування, винищувачі «перехопили, візуально ідентифікували та супроводили зі своєї зони відповідальності російський розвідувальний літак».

Військові також заявили, що вночі фіксували об’єкти, які входили до польського повітряного простору з боку Білорусі – найімовірніше, це були повітряні кулі з контрабандою.

Читайте також: «Помилкові висновки» – у Кремлі заперечили наміри Путіна захопити всю Україну і деякі країни Європи

«З метою безпеки частину повітряного простору було тимчасово закрито для цивільного руху», – йдеться в повідомленні.

У жовтні два винищувачі МіГ-29 Збройних сил Польщі перехопили та супроводили російський літак Іл-20, який, як стверджується, виконував розвідувальну місію над Балтійським морем.

Останнім часом російські військові літальні апарати порушували повітряний простір країн НАТО кілька разів. Зокрема, 23 жовтня міністерство оборони Литви заявило, що російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили кордон біля міста Кібартай (розташоване на кордоні з Калінінградською областю Росії). Літаки пролетіли над територією Литви близько 700 метрів і через 18 секунд повернулися до Росії. Міноборони РФ заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Литви.







