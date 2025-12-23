СБУ заявляє, що перед підривом субмарини в Новоросійську уразила морський літак-розвідник

Служба безпеки України заявила ввечері 23 грудня, що перед підривом підводного човна в Новоросійську уразила морський літак-розвідник Іл-38Н.

«При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ. Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдавання торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 мільйони доларів США», – вказано в повідомленні.

В українській спецслужбі вказують, що в Чорному морі російські військові мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон Sub Sea Baby під час його руху до цілі.

«Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами елементів ураження, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун», – інформують в СБУ.

Служба безпеки України 15 грудня повідомила, що в результаті спецоперації в порту Новоросійська був уражений російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo).

«Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України», – йшлося в повідомленні СБУ.

Російські військові ситуацію не коментували.

Досі серед втрат російської військової техніки Генштаб ЗСУ наводив один підводний човен: у серпні 2024 року українські військові повідомили, що уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».