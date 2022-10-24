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Причиною падіння Су-34 в Єйську стало потрапляння птахів у двигун – ТАСС

Рятувальник на місці падіння військового літака в Єйську

Причиною аварії винищувача-бомбардувальника Су-34 в місті Єйськ Краснодарського краю Росії стало потрапляння двох чайок у двигун літака під час зльоту, стверджує російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на джерело в силових структурах. Рештки чайок, за його словами, знайшли експерти під час огляду уламків літака.

Слідчий комітет Росії, прокуратура та інші структури, які зʼясовують обставини аварії військового літака в Єйську, заяв про причини падіння Су-34 не робили.

17 жовтня внаслідок падіння бомбардувальника Су-34 в місті Єйськ загинули 15 людей, у тому числі троє дітей. Пілоти літака встигли катапультуватися.

На місці падіння літака виникла пожежа. Під час падіння військовий літак зачепив девʼятиповерховий житловий будинок. Руйнування зазнали понад 70 квартир.

23 жовтня військовий літак Су-30 упав на житловий будинок в іншому російському місті, Іркутську. Обидва льотчики загинули; за попередніми даними, жертв серед населення немає. Причину катастрофи встановлюють.

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