ЗСУ збили російський Су-25 на Херсонщині – Повітряні сили

На Херсонщині вранці українські військові знищили російський штурмовик Су-25, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Трохи позитиву. На Херсонщині повітряне командування «Південь» збило Су-25 рашистів. Мінус один літак», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що вночі українські військові збили шість безпілотників Shahed-136.

Станом на 18 жовтня, за даними генштабу ЗСУ, у війні проти України Росія втратила 268 літаків.

Про втрати техніки російська сторона не повідомляє. 21 вересня Москва вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих. Українська сторона називає в приблизно 10 разів більші цифри.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.