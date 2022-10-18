Російська армія втратила за добу 530 військових і 35 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 жовтня.
Командування оцінює російські втрати загалом у 65 850 військових від початку повномасштабного вторгнення. Також армія Росії втратила:
- 2548 танків (+11)
- 5219 бойових броньованих машин (+14)
- 1622 артилерійських систем (+23)
- 372 реактивні системи залпового вогню (+6)
- 188 засоби протиповітряної оборони (+1)
- 268 літаків
- 242 гелікоптери
- 1276 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+35)
- 318 крилатих ракет (+2)
- 16 кораблів
- 3985 автомобілів та автоцистерн (+16)
- 144 одиниці спеціальної техніки
Штаб не уточнює, на яких напрямках російська армія понесла найбільші втрати.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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