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Російська армія втратила за добу 530 військових і 35 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Тіло загиблого російського військового на Донеччині, жовтень 2022 року

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 жовтня.

Командування оцінює російські втрати загалом у 65 850 військових від початку повномасштабного вторгнення. Також армія Росії втратила:

  • 2548 танків (+11)
  • 5219 бойових броньованих машин (+14)
  • 1622 артилерійських систем (+23)
  • 372 реактивні системи залпового вогню (+6)
  • 188 засоби протиповітряної оборони (+1)
  • 268 літаків
  • 242 гелікоптери
  • 1276 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+35)
  • 318 крилатих ракет (+2)
  • 16 кораблів
  • 3985 автомобілів та автоцистерн (+16)
  • 144 одиниці спеціальної техніки

Штаб не уточнює, на яких напрямках російська армія понесла найбільші втрати.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

«Тут були прямі влучання «градів»»: ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Донеччини
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«Тут були прямі влучання «градів»»: ДСНС відновлює роботу на деокупованих територіях Донеччини

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