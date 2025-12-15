СБУ заявляє про ураження підводного човна РФ з пусковими установками «Калібрів»

Служба безпеки України заявляє, що в результаті спецоперації в порту Новоросійська був уражений російський підводний човен.

«Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України», – йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки уточнили, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ і Військово-морських сил України, й оприлюднили відео ураження судна.

«Вартість підводного човна класу «Варшавянка» становить близько 400 мільйонів доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки і залишатися малопомітним для сонарів», – зазначили в СБУ.

Редакція поки що не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Російські військові ситуацію не коментували.

Досі серед втрат російської військової техніки Генштаб ЗСУ наводив один підводний човен: у серпні 2024 року українські військові повідомили, що уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».