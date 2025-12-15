Джерело: СБУ втретє за тиждень уразило нафтову інфраструктуру Росії в Каспійському морі

Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки вдарили далекобійними дронами по нафтовидобувних платформах російської компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі – про це Радіо Свобода повідомило джерело в спецслужбі. Це третя атака за останній тиждень.

Йдеться про платформу на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. За даними джерела, атака безпілотників СБУ пошкодила «критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились».





«СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно – й спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об’єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування», – повідомило джерело.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російська сторона не повідомляла про удар по нафтовидобувних платформах. Міністерство оборони РФ вранці 15 грудня заявляло про збиття 16 українських безпілотників.

Минулого разу в СБУ повідомили про удар по нафтовидобувних платформах імені Філановського та Корчагіна 12 грудня. Про ще один удар дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського стало відомо 10 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



