Генштаб ЗСУ підтвердив український удар по НПЗ у Ярославській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ – один з найбільших російських НПЗ і задіяний у забезпеченні російських військ.

У штабі додають, що зафіксовані вибухи та потужна пожежа у районі цілі, ступінь збитків уточнюється.



Також у Генштабі додають, що з «метою зниження наступального потенціалу противника» українські військові уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили противника у районах Мирнограда та Родинського на Донеччині – втрати уточнюються.

Вранці телеграм-канали і місцеві жителі заявляли про атаку дронів і пожежу внаслідок цього на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнафтаоргсинтез») у Ярославлі (Росія). Влада Росії це не підтверджувала.

Міноборони Росії прозвітувало про нібито знищення 90 українських безпілотників над дев’ятьма регіонами й акваторією Чорного моря в ніч проти 12 грудня. За даними відомства, над Ярославською областю було збито вісім дронів.

«Ярославнафтаоргсинтез» – п’ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії.

Читайте також: Коли удари по НПЗ ослаблять Росію – і вплинуть на війну проти України?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



