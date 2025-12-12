У РФ після атаки дронів заявляють про пожежу на НПЗ в Ярославлі

У Росії телеграм-канали і місцеві жителі заявляють про атаку дронів і пожежу внаслідок цього на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнафтаоргсинтез») у Ярославлі.

Зокрема, про атаку на НПЗ пишуть російський телеграм-канал Astra, а також українські моніторингові телеграм-канали Supernova+ й Exilenova+. Влада Росії це не підтверджує.

Міноборони Росії прозвітувало про нібито знищення 90 українських безпілотників над дев’ятьма регіонами й акваторією Чорного моря в ніч проти 12 грудня. За даними відомства, над Ярославською областю було збито вісім дронів.

Тим часом, у російській Твері «внаслідок відбиття атаки» безпілотників на житловий багатоквартирний будинок постраждали семеро людей, у тому числі дитина, повідомив в.о. голови регіону Віталій Корольов.

Українські військові атаку не коментували.

«Ярославнафтаоргсинтез» – п’ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».