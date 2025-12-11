СБУ уразила нафтовидобувну платформу Росії в Каспійському морі – джерело

Центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдав удару дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського, яка належить російській компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», повідомило Радіо Свобода джерело в спецслужбі 11 грудня.

Воно зазначає, що це перший випадок ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. СБУ зафіксувала щонайменше чотири влучання по морській платформі, через атаку зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

«Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум», – повідомляє співрозмовник Радіо Свобода.

Джерело в службі вказує на те, що всі підприємства РФ, які «працюють на війну», є законними цілями.

Читайте також: Reuters: НПЗ у Сизрані припинив переробку нафти після атаки дронів

Російське командування не повідомляло про ураження платформи на Каспійському морі. Міністерство оборони РФ заявило про збиття 287 українських безпілотників над 12 регіонами.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



