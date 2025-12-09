Газовий термінал у РФ 5 грудня атакували дрони СБУ, пожежа охопила 3 тисяч м кв. – джерело

Термінал зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї Росії 5 грудня уразили безпілотники Служби безпеки України, повідомили Радіо Свобода джерела в спецслужбі, не уповановажені офіційно коментувати ситуацію.

За повідомленням, операцію здійснив Центр спецоперацій «Альфа» СБУ.

«5 грудня безпілотники Служби уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби. Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність і зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м²», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що Темрюцький порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних і насипних вантажів, і задіяний у забезпеченні російської армії.

5 грудня про те, що в Росії після атаки дронів горить газовий термінал у Темрюку Краснодарського краю, повідомляли російські телеграм-канали, зокрема Astra. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку і повідомляв про гасіння пожежі через два дні після атаки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованій частині України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.