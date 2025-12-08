У Генштабі повідомили про кілька уражень на окупованій території та наслідки удару по порту в Темрюку

Генеральний штаб ЗСУ заявив про здійснені в ніч на 8 грудня щонайменше чотири удари по російських військових об’єктах на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки (це поблизу Старобільська – ред.), уражено склад боєприпасів.

У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу в районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

Також з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області», – вказують українські військові і додають, що «ступінь збитків у всіх випадках уточнюється».

У Генштабі повідомили про наслідки удару дронами, здійсненого 5 грудня по Темрюкського морському порту в Краснодарському краї Росії.

«Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованій частині України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.