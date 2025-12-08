Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Генштабі повідомили про кілька уражень на окупованій території та наслідки удару по порту в Темрюку

Український військовослужбовець перевіряє зв’язок із безпілотним літальним апаратом «Вампір» перед запуском, фото ілюстративне
Український військовослужбовець перевіряє зв’язок із безпілотним літальним апаратом «Вампір» перед запуском, фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ заявив про здійснені в ніч на 8 грудня щонайменше чотири удари по російських військових об’єктах на окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки (це поблизу Старобільська – ред.), уражено склад боєприпасів.

У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу в районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

Також з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області», – вказують українські військові і додають, що «ступінь збитків у всіх випадках уточнюється».

У Генштабі повідомили про наслідки удару дронами, здійсненого 5 грудня по Темрюкського морському порту в Краснодарському краї Росії.

«Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів», – ідеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованій частині України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG