Генштаб звітує про ураження заводу з виробництва аміачної селітри в Ставропольському краї РФ

Сили оборони України уразили підприємство російського військово-промислового комплексу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 4 грудня.

Йдеться про хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. Штаб зазначає, що удару завдали в рамках зниження наступального потенціалу, а також «спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів».

«Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об’єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій», – повідомляє командування.





За його даними, уражений один з цехів виробництва, на об’єкті зафіксовано пожежу.

Влада Росії офіційно не повідомляла про ураження заводу. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров вранці 4 грудня заявляв про атаку безпілотників у Невинномиську та роботу протиповітряної оборони. За його твердженням, постраждалих і руйнувань немає.

Також Генштаб ЗСУ заявив про ураження скупчення живої сили російської армії на полігоні поблизу Докучаєвська на окупованій Донеччині. Підтверджені втрати оцінюють у 60 військових вбитими і пораненими.

Російське командування не підтверджувало ураження. Росія офіційно не повідомляє про свої втрати на повномасштабній війні проти України.





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Українські війська завдавали удару по заводу «Невинномиський завод» у липні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.

Упродовж осені цього року Збройні сили України, за даними Генерального штабу, уразили понад 50 об’єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії. Настільки високої кількості успішних влучань за такий короткий проміжок часу в українських оборонців ще не було, вважають військові та економічні експерти, з якими поспілкувалися «Схеми» (проєкт Радіо Свобода).