Голова Бєлгородської області РФ заявив про пожежі й постраждалих внаслідок атаки безпілотників

Бєлгородська область Росії зазнала атаки безпілотників, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков увечері 17 листопада.

Зокрема, за його словами, зайнялася покрівля комерційного об’єкту в місті Короча. Російські медіа уточнюють, що загорівся торгівельний центр. Також удар нібито вибив вікна в багатоквартирному будинку. Гладков також зазначив, що Короча та два села в Корочанському районі залишаються без світла.

Згодом Гладков заявив про двох постраждалих. Одного чоловіка, за його твердженням, госпіталізували у важкому стані, другий – співробітник Міністерства з надзвичайних ситуацій, який постраждав під час гасіння пожежі. Губернатор уточнив, що вогонь знищив три комерційних об’єкти.

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом вечора над російськими регіонами нібито збили 18 українських дронів, з них 10 – над Бєлгородською областю.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці заяви. Українське командування їх наразі не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



