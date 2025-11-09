Росія: у Таганрозі частково немає світла і води після вибуху на підстанції

У Таганрозі Ростовської області Росії вранці 9 листопада стався вибух і пожежа на трансформаторній підстанції, повідомляють російські ЗМІ. Через це у кількох районах відключили світло і воду.

Місцева влада повідомила, що постраждалих немає, пожежа локалізована, а подача електрики має відновитися найближчим часом. Чи пов’язана пожежа з ударами безпілотників – не повідомляється.

«За інформацією ПАТ «Россети» сталося аварійне відключення високовольтної лінії. У низці районів міста відсутнє електропостачання. Аварійні бригади вже працюють і докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії. Усунути аварійну ситуацію планується протягом двох годин», - написала у соцмережах голова міста Світлана Камбулова.

Телеграм-канал Astra заявив, аналізуючи кадри очевидців, що в Таганрозі вибухнула електропідстанція «Т-25» за територією колишнього заводу «ТагАЗ».

Раніше сьогодні стало відомо, що в російському Воронежі в ніч проти 9 листопада атаки зазнала ТЕЦ, яка забезпечує теплом чотири райони міста і низку підприємств. У низці районів міста почалися перебої з електрикою і теплопостачанням.

Міноборони Росії заявило про знищення понад 40 українських дронів за ніч, переважна більшість, як стверджується, була збита над Брянською областю.

Про атаку на Воронезьку область Міноборони Росії не повідомляло. Astra припускає, що удару по ТЕЦ міг бути завданий не дронами, а ракетами.

Українські військові удари поки не коментували.

Ввечері 8 листопада атаки зазнали Бєлгород і Бєлгородський район: без світлазалишилося понад 20 тисяч жителів, повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

Російські військові регулярно, починаючи з 2022 року, завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

Упродовж останніх тижнів Україна посилила атаки енергетичних об’єктів на території Росії. Це сталося після обіцянки президента Володимира Зеленського розширити географію ударів за допомогою українських ракет.