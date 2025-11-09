Росія: у Воронежі повідомляють про атаку на ТЕЦ, в місті були перебої зі світлом

У російському Воронежі в ніч проти 9 листопада атаки зазнала ТЕЦ, яка забезпечує теплом чотири райони міста і низку підприємств – про це повідомляє зокрема телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів і дані геолокації відео моменту атаки.

У низці районів міста почалися перебої з електрикою і теплопостачанням. За попередніми даними, постраждалих немає.

Губернатор області Олександр Гусєв написав, що кілька безпілотників було «придушено» над Воронежем, а на одному з комунальних об’єктів почалася пожежа.

За словами губернатора, через пожежу на частину міста призупинили подачу електрики, а в деяких будинках могли спостерігатися коливання температури центрального опалення. «Найближчим часом температура теплоносія в цих будинках приходитиме в норму», – заявив Гусєв. Подачу електрики відновили.

Міноборони Росії заявило про знищення понад 40 українських дронів за ніч, переважна більшість, як стверджується, була збита над Брянською областю.

Про атаку на Воронезьку область Міноборони Росії не повідомляло. Astra припускає, що удару по ТЕЦ міг бути завданий не дронами, а ракетами.

Українські військові удари поки не коментували.

Ввечері 8 листопада атаки зазнали Бєлгород і Бєлгородський район: без світлазалишилося понад 20 тисяч жителів, повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков.

Російські військові регулярно, починаючи з 2022 року, завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

Упродовж останніх тижнів Україна посилила атаки енергетичних об’єктів на території Росії. Це сталося після обіцянки президента Володимира Зеленського розширити географію ударів за допомогою українських ракет.