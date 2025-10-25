Росія: губернатор Бєлгородської області заявив про удар по греблі водосховища

У суботу, 25 жовтня, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив про обстріл греблі Бєлгородського водосховища.

За даними російського чиновника, внаслідок удару нібито «пошкоджено греблю».

Він також заявив, що у разі повторного обстрілу споруда нібито може зруйнуватися, а під загрозою підтоплення опиняться населені пункти, де проживають близько 1000 осіб, тому російська влада пропонує їм евакуюватися.

Українське командування наразі дану інформацію не коментувало. Редакція Радіо Свобода не має можливості підтверити ці дані з незалежних джерел.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



