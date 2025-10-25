Сили РФ атакували Лозову на Харківщині: близько 25 тисяч абонентів без світла – ОВА

Російські військові атакували Лозову на Харківщині, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів», – заявив Синєгубов.

За його словами, екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.

Також, за даними голови ОВА, уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі – в обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



