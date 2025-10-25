У Росії кажуть про атаку дронів по Волгоградській області та пожежу на підстанції

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували Волгоградську область РФ, повідомив губернатор Андрій Бочаров.

За його словами, нібито внаслідок падіння уламків дронів у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано вибух, який «оперативно» ліквідовано протипожежними силами.

Він також зазначив, що у Світлоярському районі начебто пошкоджено приватну житлову будівлю, постраждалих немає.

Українське командування наразі дану інформацію не коментувало. Редакція Радіо Свобода не має можливості підтверити ці дані з незалежних джерел.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



