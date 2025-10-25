Доступність посилання

Новини | Міжнародні

У Росії кажуть про атаку дронів по Волгоградській області та пожежу на підстанції

Рязанський НПЗ після пожежі через падіння там БпЛА, березень 2024 року
Рязанський НПЗ після пожежі через падіння там БпЛА, березень 2024 року

У ніч проти 25 жовтня безпілотники атакували Волгоградську область РФ, повідомив губернатор Андрій Бочаров.

За його словами, нібито внаслідок падіння уламків дронів у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано вибух, який «оперативно» ліквідовано протипожежними силами.

Він також зазначив, що у Світлоярському районі начебто пошкоджено приватну житлову будівлю, постраждалих немає.

Українське командування наразі дану інформацію не коментувало. Редакція Радіо Свобода не має можливості підтверити ці дані з незалежних джерел.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».


