Армія РФ двічі вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені – влада

Унаслідок повторного удару сил РФ по Петропавлівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині загинув рятувальник, ще один дістав поранення, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Також загинула жінка, ще семеро людей дістали поранення. Пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини», – зазначили у ДСНС.

Також, за даними рятувальників, на Покровську територіальну громаду російські військові скерували дрони-камікадзе – внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа.

«Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя зайнявся гараж із автомобілем усередині», – підсумували у ДСНС.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області через російські обстріли загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Як повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, сили РФ вдарили ракетами і дронами по Синельниківщині.

«Потерпали Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади. Загинули двоє людей. Ще семеро – постраждали», – написав Гайваненко.

За його словами, внаслідок атак виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто.

Чиновник додав, що Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала БпЛА, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура. По Нікополю були удари безпілотниками та артилерією, зайнялися гараж та легковик. За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, пошкоджені ще два приватні будинки і газогін.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.