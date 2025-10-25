Зеленський: від початку року Росія запустила по Україні близько 770 балістичних ракет і понад 50 «Кинджалів»

Від початку поточного року Росія запустила по Україні близько 770 балістичних ракет і понад 50 «Кинджалів», зазначив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку.

«Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою», – наголосив він.

Зеленський звернув увагу, що саме через такі атаки РФ приділяється увага системам Patriot, «щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття».

«Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України. Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя», – підсумував президент.

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи, РФ атакувала столицю балістичними ракетами, поінформував очільник КМВА Тимур Ткаченко. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок у Дніпровському районі. За даними мера Віталія Кличка, пожежі спалахнули у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Було відоом про одну загиблу людину і 12 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.