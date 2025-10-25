Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по Києву – влада

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ, повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», – зазначив місцевий чиновник.

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи, РФ атакувала столицю балістичними ракетами, поінформував очільник КМВА Тимур Ткаченко. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок у Дніпровському районі. За даними мера Віталія Кличка, пожежі спалахнули у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Було відоом про одну загиблу людину і 10 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



