Росія запустила по Україні дев’ять ракет «Іскандер-М» і понад 60 ударних дронів – Повітряні сили

У ніч проти 25 жовтня російські військові атакували територію України дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської та Курської областей, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Комі того, за даними військових, Росія запустила по Україні 62 ударних дрони типу «Shahed», «Гербера» і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел – РФ, Гвардійське – окупований Крим, близько 40 із них – «Шахеди».



«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях», – розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи, РФ атакувала столицю балістичними ракетами, поінформував очільник КМВА Тимур Ткаченко. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок у Дніпровському районі. За даними мера Віталія Кличка, пожежі спалахнули у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Відомо про одну загиблу людину і 10 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



