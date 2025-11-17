У Росії зросла кількість відключень електрики – ЗМІ

У січні-жовтні 2025 року в Росії зафіксовано 4189 відключень електрики на енергетичних об’єктах – на понад третину більше, ніж за минулий рік, підрахувало російське видання «Нова газета Європа».

У 467 випадках причиною стали атаки безпілотників (торік – 341).

Найчастіше українські дрони атакують електромережі у Бєлгородській області РФ: у вересні там сталося 34 аварії, у жовтні – понад 50. Подібні відключення фіксуються і в інших регіонах.

Опитані виданням експерти вважають, що українські удари по російській енергосистемі продовжуватимуться у відповідь на атаки Росії на енергетику України. Російське ППО, за їхніми словами, не здатне захистити таку велику й розгалужену мережу.

При цьому значна частина аварій, як зазначає видання, трапляється без зовнішнього впливу. Зношення комунальної інфраструктури в російських регіонах досягає 40-80%, не менше від третини мереж потребують термінової заміни.

Незважаючи на плани влади РФ виділити 4,5 трильйона рублів на модернізацію ЖКГ до 2030 року, цих коштів вистачить лише на «першочергові заходи», пише видання.

«Всі гроші йдуть на війну, у багатьох регіонах навіть ремонту ЖКГ не було», – зазначив російський економіст Ігор Ліпсіц.

За його словами, санкції перекрили постачання критично важливого обладнання, і підприємства змушені продовжувати термін служби техніки лише тому, що замінити її неможливо.

Споживання електроенергії у Росії продовжує зростати, що збільшує навантаження на енергосистему. Колишній депутат Держдуми Росії Олег Шеїн зазначив, що частина аварій пов’язана зі зростаючим енергоспоживанням, у тому числі через збільшення виробництва на заводах у рамках військових замовлень.