У РФ заявили про удар по електропідстанції в Ульяновській області

Підстанція у Вешкаймському районі Ульяновської області Росії зазнала в ніч проти 17 листопада атаки безпілотників.

Губернатор регіону Олексій Русскіх заявив, що напад відбили, постраждалих немає, а підстанція працює у нормальному режимі.

Тим часом, російський телеграм-канал Astra зазначив, що дані супутників сервісу NASA Firms підтверджують пожежу на підстанції «Вешкайма».

Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко, у свою чергу, заявив, що підстанція «Вешкайма», «один із ключових елементів російської енергосистеми», була повторно атакована після часткового відновлення. Про попередній удар повідомляли у жовтні.

«Цей об’єкт забезпечує з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською і Самарською областями й виконує функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської і Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії з військовою промисловістю», – додав Коваленко.

Українські військові атаку по підстанції не коментували.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, зокрема, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи і трубопроводи і паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».