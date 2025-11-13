Reuters: у Росії задіяли резервні потужності, щоб зменшити вплив атак дронів

Переробка нафти в Росії цього року впала лише на 3%, незважаючи на найбільші на сьогодні атаки дронів, оскільки нафтопереробні заводи запобігли різкому падінню виробництва палива, використовуючи вільні потужності для компенсації збитків від ударів, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.



За підрахунками Reuters, заснованими на інформації від трьох російських джерел у галузі, у розпал другої хвилі атак між серпнем і жовтнем через атаки та планове технічне обслуговування було виведено з експлуатації 20% потужностей російських нафтопереробних заводів.

Однак це призвело лише до 6% зниження загального обсягу переробки в Росії до приблизно 5,1 млн барелів на добу, що на 300 000 барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року, як свідчать дані джерел.

Загалом з січня по жовтень переробка нафти впала до близько 220 млн метричних тонн (5,2 млн барелів на добу), що на 3% менше, ніж торік.

Джерела висловилися на умовах анонімності через делікатність питання. Росія більше не публікує дані про переробку нафти. Міністерство енергетики Росії відмовилося від коментарів.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що до атак російські нафтопереробні заводи працювали значно менше, ніж на повну потужність, і змогли пом’якшити вплив ударів, перезапустивши резервні агрегати як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також відновивши роботу атакованих агрегатів після ремонту. Росія має загальну потужність переробки близько 6,6 мільйона барелів на добу, але джерела в галузі кажуть, що вона рідко використовується повністю.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».