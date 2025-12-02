Москва і 60 регіонів Росії потерпають від відключень інтернету, а «БПЛА як літали, так і літають»

У Росії 60 регіонів повідомили про шатдауни мобільного інтернету. У 57 регіонах разом із відключеннями мобільного інтернету застосовуються так звані «білі списки» – реєстр сайтів та сервісів, які мають працювати, незважаючи на відключення. Але й вони нормально не відкриваються, повідомляє проєкт «На зв’язку», який веде хроніки блокування інтернету в РФ. Масштабні відключення зачепили і Москву. Як на це все реагують росіяни?

Проєкт Радіо Свобода Сибирь. Реалії зібрав інформацію про це.

27 листопада почали масово відключати інтернет, деякі москвичі отримали повідомлення від МТС та інших операторів. У повідомленнях провайдери посилаються на зовнішні обставини.

«З метою забезпечення заходів безпеки у вашому районі можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету», – пише Digital report.

Інтернетний шатдаун до кінця війни?

26 листопада мобільний інтернет відключили у Бєлгородській області Росії. Це стало першим масштабним відключенням, що торкнулося всього регіону, пишуть місцеві ЗМІ. Як з’ясувалося пізніше, цей шатдаун став несподіванкою навіть для губернатора області Гладкова.

«Звісно, зроблено це в рамках забезпечення додаткової безпеки. З іншого боку, порушено частину взаємодії, яка розгорнута на території», – сказав у ранковому відеозверненні 27 листопада Гладков. Під цим постом у російській соціальній мережі «Вконтакте» одразу ж з’явилися розгнівані коментарі людей, які через повне відключення інтернету втратили, серед іншого, й оповіщення про приліт безпілотників:

Вранці дитину вела в садок і не знала, летить щось чи ні

«Хто цю нісенітницю вигадав, нехай приїжджає в Шебекіно і поживе тут без інтернету! Вранці дитину вела в садок і не знала, летить щось чи ні! Як сліпі кошенята! Це ж треба додуматися, у прикордонні, де від інтернету в прямому сенсі залежать життя, взяти й відключити інтернет! А безпілотники як летіли, так і летять. Ну, маразм цілковитий! Поверніть інтернет!!!»

«...як можна було допустити відключення інтернету в прикордонних селах?! Ви що, там граєтеся з життями населення чи хочете збільшити статистику смертності від атак дронів. Ми залишилися без оповіщення про БПЛА. Поясніть, будь ласка, людям, як можна було таке допустити?! Пропоную вам приїхати у вечірній час у Нову Таволжанку та проїхати наосліп, пощастить чи ні»

«Коли-небудь усі прокинуться і зрозуміють, що: усе, що не робиться, – це не «для блага народу» і не «для безпеки людей». А якраз-таки це тотальний контроль. Усе сплановано. Тільки перш ніж усі прокинуться, невідомо, скільки людей ще зможе загинути (не дай Боже, звісно!)»

Масштабні обмеження мобільного інтернету в Росії запровадили ще в травні 2025 року під приводом «забезпечення безпеки святкування 80-річчя Перемоги». Улітку після успішної атаки українських безпілотників по російських НПЗ та військових базах вони стали регулярними. На сьогодні з 85 російських регіонів 55 зазнають постійного блокування мобільного інтернету. У деяких регіонах відключають ще й дротовий інтернет, а також телефонний зв’язок.

Влада низки регіонів заявляє вже про «блокування мобільного інтернету до кінця війни в Україні».

11 листопада про це оголосила влада Ульяновської області Росіїна спеціальній пресконференції, пишуть місцеві видання «Рупор73» та «Улправда».

Збитки для економіки, для бізнесу

Експерти з російського «Товариства захисту інтернету» підрахували, що економіка в Ульяновській області втрачає при вимкненому мобільному інтернеті близько 3 млн рублів на годину.

«Захищаючи військові об’єкти, вони гублять цивільну інфраструктуру. Втрати від відключення інтернету для економіки можуть бути вищими, ніж від прильоту дрона», – зазначає експерт.

Доступний у мережі онлайн-калькулятор оцінює кожну годину простою в рублях для будь-якого міста та регіону Росії.

Влада Ульяновської області РФ зізналися, що інтернет відключають за рішенням федеральної влади і не лише в Ульяновську, а по всій Росії «поблизу об’єктів спеціального призначення».

Чиновники регіону повідомили, що не можуть вплинути на це рішення або скасувати його.

«Оскільки воно пов’язане з питаннями державної безпеки», – пояснив міністр цифрового розвитку російського регіону Олег Ягфаров.

Федеральний центр, за словами регіональних чиновників, розширив межі захисних зон навколо таких об’єктів – у підсумку під обмеження потрапили, зокрема, «деякі житлові квартали, офісні та соціальні будівлі». Таким об’єктом в Ульяновську стала підстанція у Вешкаймі, атакована чотирма безпілотниками в ніч із 17 на 18 жовтня 2025 року. За офіційними даними, сталося два вибухи, жертв не було.

Оскільки бізнес давно перейшов на використання інтернету на всіх напрямках, то обмеження, а то і повне відключення, вдарило по всіх галузях: від великих підприємств до приватних підприємців.

Найбільший удар прийшовся на тих, хто роками заробляє індивідуально онлайн: навчаючи мовам, готуючи до іспитів по різних предметах, тренуючи в рамках різних оздоровчих практик, надаючи психологічну допомогу, гадаючи на рунах, картах таро і тому подібне.

Тепер робити це стало дуже складно.

«Уявляєте собі з хворою дитиною таке!?»

Жителі Ульяновська кажуть, що з кінця жовтня «життя в місті зупинилося».

– Офіційно ніхто не загинув, але вони роблять усе, щоб це сталося. Такими радикальними заходами, – каже Людмила (імена всіх співрозмовників змінено для їхньої безпеки) із Новоульяновська, мати дитини з хронічною хворобою нирок. – У нас діаліз кілька разів на тиждень призначено вечорами на Третього Інтернаціоналу в Ульяновську.

Офіційно ніхто не загинув, але вони роблять усе, щоб це сталося цими заходами

Здавалося б, відстань менше 30 кілометрів, але нам її не проїхати – усі додатки таксі не працюють, транспорт так пізно теж уже не ходить. Ми якось буквально ловили машину на трасі, думала, ночувати там залишимося. Ви уявляєте собі з хворою дитиною таке? Пропустити, запізнитися неможливо – від цього її життя залежить. Ми насилу вибили собі компенсації за проїзди, а тепер нас просто позбавили цієї можливості. Поїхати до діалізного центру.

Перебої з інтернетом також не дозволяють батькам дітей із діабетом стежити за моніторингом глюкози віддалено.

Альоші з російського Єкатеринбурга було вісім років, коли йому поставили діагноз цукровий діабет першого типу. Три місяці тому лікарі встановили йому інсулінову помпу із сенсором для безперервного моніторингу глюкози та з автоматичною подачею інсуліну.

Спочатку його мама Світлана без проблем стежила за рівнем цукру дитини через додаток, але два місяці тому в регіоні почалися постійні перебої з інтернетом, і весь листопад вона намагається бути поруч зі школою, поки в сина йдуть уроки:

– Іноді показники цукру різко падають, і тоді потрібно ввести глюкозу, щоб не допустити стану коми. Сам син ще малий, щоб зреагувати на сигнал помпи. А школа тут не помічник – співробітники бояться брати на себе відповідальність, бояться помилитися з дозуванням і навпаки – надто підвищити рівень цукру, – пояснює Світлана. – Чекати швидку – ну, ні, я швидше доїду.

Помпа з датчиком безперервного моніторингу періодично вимірює глюкозу й у разі підвищених показників здатна ввести потрібну кількість інсуліну, тим самим запобігши гіперглікемії. Однак у зворотному випадку, коли інсуліну введено більше, ніж слід, – пристрій може тільки сповістити пацієнта та передати небезпечні показники в режимі реального часу на ґаджет батька. Тоді хворому потрібно дати перекус або ввести глюкозу, проте помилка з дозуванням може призвести до гіперглікемії.

– У звичайний час я стежу і, якщо показник сильно просідає – спочатку пишу синові про перекус. Якщо не доходить або не допомагає, тоді вже їду з глюкагоном сама ставити. Таке бувало нечасто, – зізнається Олена. – А зараз я кожну перерву прибігаю до нього з найближчого кафе, перевірити. І, якщо спрацює сигнал посеред уроку, учитель зателефонує звичайним зв’язком (принаймні така домовленість). Гаразд, я – фрілансер із вільним графіком, можу ось так чергувати в найближчому кафе чотири години поспіль. А мами з офісною роботою? Як викручуються вони? Звільняються?

Зі схожими проблемами стикаються жителі решти 54 регіонів Росії – вони не можуть записатися на прийом до лікаря через «Держпослуги» чи провести процедури, які прив’язані до онлайн-моніторингу.

У вересні 2025 року Мінцифри Росії та найбільші оператори затвердили так званий «білий список» – контрольований владою набір сервісів, які працюють навіть під час шатдаунів: «Держпослуги», Ozon, Wildberries, служби «Яндекса», соцмережі «ВКонтакте» та «Одноклассники», месенджер Max та інші платформи. Однак співрозмовники «Сибір.Реалії» кажуть, що в періоди повного блокування не працюють навіть ці додатки.

«Гаманці дістали»

У багатьох регіонах виникають проблеми з оплатою за допомогою QR-коду або через банківський додаток.

– Пил із фізичних карток змахнули, гаманці дістали, яндекс-карти офлайн завантажили. Потихеньку відкочуємося у 20 століття, – каже Світлана з Курська. – Але знаєте, коли є реальна загроза, що прилетить снаряд – це дрібниці. Бізнес, звісно, не так сумирно реагує. У них усе погано – перекази контрагентам уже швидко не зробиш. Знаю, що хтось іде в банк, а це час. У нас же не лише з інтернетом проблеми, у нас звичайний зв’язок не ловить! От сьогодні «Мегафон» ловить – уже радість. Інші оператори – повз.

За словами іншої співрозмовниці з Курської області, дротовий інтернет від «Білайну» теж пропадає.

Для чого це все?!

– Загалом заради завоювання глухого села на п’ять зруйнованих будинків за сотні кілометрів звідси, нам треба терпіти тут, – каже Іван із Курська, маючи, мабуть, на увазі бої в Донецькій області України.

Люди сидять без банкінгу, навігаторів, месенджерів, а дрони літають, як літали

Жителі Нижнього Новгорода розповідають, що без інтернету живуть майже п’ять місяців.

– Це не на пару годин «перебій», це повний шатдаун цілодобово! Ми вже відвикли від швидких банківських переказів. З 27 червня ми не бачимо нормального інтернету – ні мобільного, ні дротового. Люди сидять без банкінгу, навігаторів, месенджерів, а дрони літають, як літали. А влада: «Потерпіть, це справа національної безпеки». А те, що на нашій вулиці вже третій бізнес закривається, бо зав’язаний на зв’язку, – це не питання безпеки країни? – обурюється Кирило з Нижнього.

Підприємниця Катерина з того ж міста зізнається, що з жахом чекає часу здачі звітності.

– Без інтернету звітність доведеться не лише формувати в табличках Excel, але й подавати до податкової інспекції – о, жах, «Поштою Росії» чи пішки. І ще до соцфонду, а також до Росстату. Хіба що кур’єри в нас, сподіваюся, ще залишаться, – каже Катерина. – Оскільки з навігацією теж проблеми – мені сестра з прикордоння в Курській області скаржиться.

Катерина має на увазі спуфінг GNSS (Global Navigation Satellite System), коли навігаційний сигнал підмінюється за допомогою спеціального обладнання, а на землі встановлюються передавачі, які в ефір посилають хибні сигнали на тій самій частоті, що й супутники GPS. Спотворені сигнали призводять до того, що навігатор показує неправдиву картину – місцеположення та швидкості.

Під постами про чергове блокування – дуже багато схожих коментарів:

«І нам у відповідь тільки: Безпека, «Wi-Fi на зупинках» та «терпіть». А компенсацій – нуль, термінів – жодних. Зате стабільність». «люди самі вибрали такий терористичний уряд, який ставить свої інтереси перш за населення» «Якщо людина ставить питання про зв’язок, це не «скиглення», а нормальна вимога пояснень. Уже другий тиждень без мобільного інтернету – без нього ні працювати, ні лікуватися, ні навіть викликати таксі чи оплатити покупки».

«І головне – досі ніхто не показав, що відключення реально заважають дронам».

«Фактів нуль, звітів немає, а БПЛА як літали, так і літають. Виходить, жителі страждають, а результат нульовий. Це не захист, а просто незручності для всіх». «Люди не проти безпеки – вони проти хаосу та мовчання. Хочемо ясності, термінів, а не відписок»

Далі буде відключення РФ від глобального інтернету?

Блокування дротового інтернету почалися з жовтня 2025 року. Із середини листопада з цим зіткнулися жителі мінімум дев’яти регіонів – Івановської, Смоленської, Ярославської, Володимирської, Костромської, Омської областей, Ямало-Ненецького автономного округу та Краснодарського й Ставропольського краю Росії.

Ці проблеми торкнулися навіть роботи кабельного телебачення.

«Ростелеком» згас, інтернету від провайдера взагалі немає, додзвонитися неможливо, додаток теж заглох», – скаржилися жителі російського Ярославля.

Сама компанія через пресслужбу оголосила, що причиною перебоїв стали «треті особи».

«Пошкодження магістрального каналу на території Ярославської області третіми особами. Через це був відсутній інтернет у Володимирській, Івановській, Костромській, Ярославській областях», – рапортувала пресслужба «Ростелекому».

Експерти зазначають, що блокування дротового інтернету, яке застосовується в деяких регіонах, – тільки початок. У майбутньому можливе відключення країни від глобального інтернету.

Перший дзвінок – надане з 1 березня 2026 року право Роскомнагляду (постанова №1667 від 27 жовтня 2025 року) на законних підставах без суду блокувати доступ на певні ресурси, зокрема відключати Рунет від загальносвітового інтернету.

– Що можна підвести під поняття «загроза», прописане в постанові? Будь-яка НС – великий збій, кібератака. І оператори зв’язку будуть зобов’язані виконувати вказівки Роскомнагляду негайно без будь-яких погоджень, – говорить В’ячеслав Золотов, який працює у структурі одного з великих інтернет-провайдерів. – Однак ця постанова – лише легалізація для РКН можливості, яка була в нього давно, оскільки обладнання відомства встановлене вже в багатьох операторів.

Експерт зазначає, що точково цю практику відключень РКН уже застосовує в Росії.

– Ми бачимо її в історії з YouTube, WhatsApp, Telegram. Фактично все давно працює, відрубати весь світовий інтернет для Росії можливо. Правових норм та правил просто не було. Але це формальність, – додає експерт. – Щодо обсягу відключень – повна ізоляція чи точкові канали – залежить від рівня страху російських чиновників.

10 листопада голова комітету Держдуми з інформполітики Росії Сергій Боярський заявив, що про глобальне відключення Рунету від закордонних сервісів «не йдеться». За його словами, влада «продовжить вибірково підходити до питання», щоб росіяни могли постійно користуватися звичними іноземними ресурсами, а кібератаки в Росії навчилися відбивати та купірувати».