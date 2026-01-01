Суд призначив застави від 16,6 до 40 млн гривень 5 депутатам у справі про хабарі за голосування в Раді – САП

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застав для п’ятьох народних депутатів від «Слуги народу», яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, повідомила 1 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень і 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними САП, суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Наприкінці грудня НАБУ і САП повідомили, що оголосили підозри згадними народним депутатам як учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді й забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.



САП заявила, що розподіл цих коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.



За результатами проведених слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі щонайменше 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України, додали у САП.

НАБУ і САП не називають прізвища депутатів. За даними медіа, йдеться про представників «Слуги народу»: Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Юрія Кісєля, Ольгу Савченко і Михайла Лабу.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли. Михайло Лаба заявив на своїй сторінці у телеграмі, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний у безпідставності закидів. Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту й інфраструктури Юрій Кісєль звинувачення НАБУ і САП відкинув. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден із них не отримував хабарів.

Досудове розслідування у справі триває.