У САП повідомили про викриття злочинної групи, до якої входили чинні нардепи

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, йдеться у повідомленні пресслужби САП.

Зазначається, що за даними слідства, учасники групи «на систематичній основі» отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Деталі спецоперації у САП пообіцяли оприлюднити згодом, інших подробиць справи наразі невідомо.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції.

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов розповів про свою роль у розслідуванні «плівок Міндіча»

Директор НАБУ Семен Кривонос у розмові з Радіо Свобода 18 листопада повідомив, що бюро наразі працює над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча.

«Будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в подальшому в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції. Але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку», – сказав він.

Після того Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча. Національний розшук є обов’язковим етапом перед міжнародним розшуком через Інтерпол.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді у суді прокурор зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

За словами сторони обвинувачення, Міндіч «здійснював загальне керівництво та координацію усіх учасників ЗО, встановлював правила поведінки та конспірації, розприділяв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів».



