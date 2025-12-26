«Медійно з мене зробили крайнього» – Міндіч розповів УП, що не є бенефіціаром Fire Point

Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики, заявив журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу, що став жертвою медійної атаки.

«Медійно з мене зробили крайнього і винного… Це, мені здається, крута робота ваша і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все», – сказав Міндіч, відповідаючи прокоментувати суть висунутих проти нього в Україні звинувачень.

Він також заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

«Я не є ані власником, ані акціонером, ані бенефіціаром компанії. Але я знайомий із паном Штілерманом (співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман – ред.). Я гадаю, що чутки шкодять таким компаніям. Якщо компанія отримує якісь великі кошти і постачає товар, значить, це допомагає нам, фронту і наближає нашу перемогу», – сказав Тимур Міндіч.

Бізнесмен відмовився коментувати суть висунутих йому в Україні звинувачень, наголосивши, що справу ведуть його адвокати.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції.

Директор НАБУ Семен Кривонос у розмові з Радіо Свобода 18 листопада повідомив, що бюро наразі працює над запуском процедури екстрадиції Тимура Міндіча.

«Будемо вживати відповідних заходів щодо оголошень цієї особи в подальшому в міжнародний розшук, щодо її подальшого затримання та екстрадиції. Але це все ще попереду. Детективи працюють в цьому напрямку», – сказав він.

Після того Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча. Національний розшук є обов’язковим етапом перед міжнародним розшуком через Інтерпол.

1 грудня суд заочно обрав для Міндіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тоді у суді прокурор зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

За словами сторони обвинувачення, Міндіч «здійснював загальне керівництво та координацію усіх учасників ЗО, встановлював правила поведінки та конспірації, розприділяв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів».