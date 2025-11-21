У Fire Point розповіли, коли планують поставити на озброєння перший балістичний дрон

Співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман 21 листопада у Києві відповів на питання, на якому етапі зараз перебуває розробка балістичних дронів компанії. Це була перша велика пресконференція Fire Point, куди також прийшов речник українського Генштабу.

Штілерман заявив, що компанія завершила створення першого балістичного дрона FP-7 і планує поставити його на озброєння до кінця року. За його словами, FP7 побудована на базі радянської системи С-400. Проблемні питання, які намагається вирішити конструктори – двигун до цієї ракети, а також система навігації.

Fire Point також працює над балістичним дроном FP-9, який може стати на озброєння до червня 2026 року.

FP-7 призначена для ураження цілей на дальності до 200 км, а FP-9 має дальність до 855 км.

Денис Штілерман повідомив, що компанія виробляє всі компоненти в Україні, окрім двох критичних елементів – твердопаливних двигунів та інерційних навігаційних систем. Fire Point розмістила їхнє виробництво у Данії та інших державах, де немає ризику ударів Росії.

Штілерман підкреслив, що Fire Point фінансує всі свої розробки самостійно і не отримує коштів ні від держави, ані від міжнародних партнерів:

«Ми не беремо ні від партнерів, ні від української держави коштів на наше РНД, на розробку крилатих ракет, на розробку балістичних ракет».

Fire Point, за словами розробника, тримає фокус на глибоких розробках, оскільки має великий R&D-центр – зараз у ньому працює близько 650 інженерів. Компанія заявляє, що витрачає на дослідження та розробку сотні мільйонів гривень щотижня.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що дрони FP1 компанії Fire Point входять до найефективніших засобів далекобійних ударів по російських об’єктах. Низка таких ударів мала місце влітку й восени 2025 року.

Читайте також: АР: Майк Помпео увійшов до наглядової ради компанії Fire Point, яку пов’язують із Міндічем

Речник повідомив, що FP1 застосовували під час атак на Рязанський, Саратовський, Новокуйбишівський та Волгоградський НПЗ. За словами Лиховія, збитки російській економіці від таких ударів сягають мільярдів доларів і в рази перевищують витрати на виробництво та закупівлю дронів.

Дрон FP1, за його словами, став масовим ударним БПЛА завдяки регулярній модернізації відповідно до бойового досвіду підрозділів Сил спеціальних операцій.

«Якби нам по-справжньому допомагали західні партнери, наприклад, американці, тобто якби до Flamingo доточити західні технології, це було б все б значно простіше і значно краще. Так, воно розробляється зусиллями вітчизняного виробника», – додав він.

Колишній державний секретар США Майк Помпео, який долучився до пресконференції дистанційно, підтвердив, що приєднався до консультативної ради компанії Fire Point. Про це раніше повідомляли медіа.





За словами Помпео, він ухвалив рішення, оскільки вважає технології української компанії ключовими для оборони України, Європи та США й важливими для забезпечення суверенітету та безпеки західних країн. За його словами, Fire Point має потенціал стати довгостроковим постачальником, а його власна роль полягає в тому, щоб допомогти компанії стати прозорою та інтегрованою у західну оборонну екосистему.

«Моя місія є дуже, дуже чіткою: допомогти Fire Point стати прозорими, стати важливим постачальником західного обладнання, програмного забезпечення та технологій не лише завтра чи наступного тижня, а впродовж наступних років і десятиліть. Я впевнений, що Fire Point здатні це зробити. Я бачив команду, інженерну команду», – заявив він.

Помпео долучився до консультативної ради Fire Point на тлі чуток про зв’язки компанії зі співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем. Співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман пояснив, що Міндіч висловлював інтерес до того, щоб купити її частку, але йому зрештою відмовили і «залишились з ним знайомими».

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як в американських Tomahawk.

Вперше компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних дронів під час міжнародної виставки MSPO у вересні 2025 року в Польщі.



