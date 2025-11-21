Шмигаль обговорив із представниками G7 потреби України в обороні та реформи Міноборони

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про зустріч із послами країн «Групи семи» 21 листопада.

За словами міністра, він подякував за «послідовну та важливу допомогу» G7 з перших днів російської агресії. Шмигаль також повідомив про ключові потреби України напередодні зими:

додаткові системи ППО та боєприпаси до них

FPV-дрони для фронту та перехоплювачі для захисту від «Шахедів»

Міністр також запропонував представникам країн «Сімки» розглянути можливість створення нових спільних проєктів у сфері оборонної промисловості.

«Обговорили реформи, які системно реалізує Міноборони. Створюємо відповідні органи при міністерстві для координації реформ. Робимо акцент на прозорість: впроваджуємо цифрові рішення та сучасні стандарти корпоративного управління в усіх складових системи. З 90 державних підприємств, що були в підпорядкування Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 8 – АТ «Укроборонпром», – заявив він.

Читайте також: Міноборони РФ: ЗСУ атакували об’єкти у Воронежі ракетами ATACMS

Шмигаль назвав визначальним для пріоритетів України в реформах питання європейської та євроатлантичної інтеграції. З цією метою, за його словами, Міноборони створило окремий підрозділ НАТО і ЄС.

«Висловив вдячність США за всю надану Україні підтримку і початок роботи над мирним планом. Водночас підкреслив, що жодний мирний план не може розроблятись без України та без європейських партнерів», – додав міністр.

Агентство Reuters заявляло з посиланням на джерела, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.