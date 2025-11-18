Міноборони дозволило залучати цивільних психологів до допомоги військовим

Міністерство оборони затвердило Порядок організації психологічної допомоги – про це його пресслужба заявила 18 листопада.

Документ, поміж іншого, передбачає «можливості залучення цивільних фахівців для надання відповідної підтримки військовослужбовцям». Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Як повідомляє Міноборони, порядок «унормовує загальні засади для надання допомоги військовослужбовцям, маючи на меті збереження людського ресурсу, стабілізацію психоемоційного стану та відновлення психологічної стійкості особового складу». Його розробили з урахуванням досвіду, набутого психологічними службами Збройних Сил під час російсько-української війни, а також основних стандартизованих угод НАТО.





«Ключовою новацією є можливість залучення цивільних психологів до надання допомоги. Йдеться про фахівців, внесених до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх сімей Мінветеранів», – заявляє міністерство.

Пресслужба посилається на постанову уряду №1338 від 29 листопада 2022 року, за якою під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення, отримувачами такої допомоги є, зокрема, всі військові, які брали участь у заходах оборони України, та члени їхніх сімей.

«Це рішення значно розширить можливості надання якісної психологічної допомоги, зменшуючи навантаження на військових психологів», – очікує Міноборони.

Новий порядок визначає, що психологічну допомогу надаватимуть:

посадовці підрозділів психологічної підтримки персоналу (з профільною освітою)

фахівці закладів охорони здоров’я системи Міноборони та інших закладів, які мають відповідну освіту

цивільні психологи учасники Реєстру

Також першу психологічну допомогу та взаємодопомогу можуть надавати військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку. Передбачається, що звернення військових по допомогу буде добровільним.

Наказ Міноборони також визначає командирів всіх рівнів відповідальними за створення умов для отримання такої допомоги та «прийняття управлінських рішень у разі виявлення ознак психологічної дезадаптації чи розладів».

Військовий психолог про те, які психологічні проблеми переживають солдати і офіцери (відео) No media source currently available 0:00 0:04:30 0:00



