Нові дані про масштаби СЗЧ: «Кожні дві хвилини тікає людина». Чи реально це зупинити?

Проблема самовільного залишення частин (СЗЧ) в українській армії набула катастрофічних масштабів?

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко, посилаючись на офіційні дані, каже про сумний рекорд для України: у жовтні зафіксовано 21 602 випадки СЗЧ.

«Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина», – порахував Луценко.

Він впевнений, що СЗЧ і дезертирство – це головна проблема українського війська.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ та дезертирство. Найбільше справ були порушено упродовж останнього року.

Від січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 – за дезертирство.

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, повернулися в армію після СЗЧ –за даними директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова – за період від 29 листопада 2024 року по серпень 2025-го понад 29 тисяч військовослужбовців.

Восени 2024 року президент України підписав закон, який декриміналізував СЗЧ. З того часу термін, до якого військовослужбовці мали право повернутись до служби продовжували кілька разів. Однак остаточно він сплив 30 серпня 2025 року. У першому читанні вже ухвалений законопроєкт, який передбачає повернення повної кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство. Проте не усі підтримують цю ініціативу.

Які причини масових СЗЧ?

На думку військовослужбовців, які тримають фронт, причин СЗЧ багато. Ось деякі з них:

погана підготовка у навчальних центрах;

виснаження піхотинців і відсутність ротацій на «нулі»;

відсутність визначених термінів служби, поки триває війна;

глибоке протиріччя між тим, що одні на війні безстроково, а інші й не планують мобілізуватися;

несправедливість командирів;

неадекватні накази;

влада чесно не говорить із суспільством про реалії затяжної війни;

Яке рішення?

У ефірі Радіо Свобода Ігор Луценко пояснив своє бачення того, як можна розв’язати цю, за його словами, «проблему номер один у армії».

На його думку, питання полягає в роботі з підрозділами, які мають низький відсоток СЗЧ. «Давайте цим підрозділам будемо вливати людей, котрих ми мобілізовуємо. В той підрозділ, де немає СЗЧ – туди людей віддавати. Особливо нових… Хорошим підрозділам – хорошу зброю і нових людей», – сказав Ігор Луценко в етері програми «Свобода Live».

Також гостями етеру Радіо Свобода (програма «Свобода Live») були Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» НГУ та Сергій Рудик, народний депутат України, депутатська група «Партія «За майбутнє», ветеран російсько-української війни, полковник ЗСУ. Вони теж говорили про причини, наслідки і шляхи вирішення проблеми СЗЧ.

